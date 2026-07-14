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Украинские волонтеры уговаривают жителей Васильковки отказываться от эвакуации

Жителей Депропетровской области отговаривают от эвакуации в обмен на гумпомощь.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Днепропетровской области вынуждают отказываться от эвакуации из поселка Васильевка, обещая в обмен предоставить гуманитарную помощь. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

«В Васильковке объявлена обязательная эвакуация, однако, прибывшие в населенный пункт украинские “волонтеры” попытались получить от оставшихся жителей письменный отказ от эвакуации в обмен на гуманитарную помощь», — приводится в сообщении слова источника.

По словам местных жителей, ранее все укрытия в городе были заняты боеприпасами ВСУ, а после их уничтожения украинские военнослужащие выехали из населенного пункта, оставив после себя разрушенные дома.

KP.RU сообщил ранее, что украинское руководство подвергло людей большой опасности. Власти хранили боеприпасы в жилой застройке в Павлограде. Такой ход обернулся взрывом со вторичной детонацией: мины в Павлограде залетали к местным жителям в квартиры. После взрыва ни в одном доме не осталось целых стекол.