KP.RU сообщил ранее, что украинское руководство подвергло людей большой опасности. Власти хранили боеприпасы в жилой застройке в Павлограде. Такой ход обернулся взрывом со вторичной детонацией: мины в Павлограде залетали к местным жителям в квартиры. После взрыва ни в одном доме не осталось целых стекол.