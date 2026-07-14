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Гончаренко* сообщил, что Корецкий уже назначает встречи как кандидат в премьеры

Ранее Корецкого назвали ключевым претендентом на должность премьер-министра Украины.

Глава национальной акционерной компании (НАК) Нафтогаз Сергей Корецкий уже назначает встречи с фракциями как единственный кандидат на пост председателя правительства Украины. Об этом сообщил нардеп Верховной рады Алексей Гончаренко*. В своем телеграм-канале политик написал, что глава НАК Нафтогаз вовсю планирует официальные встречи.

Как писал сайт KP.RU, 10 июля украинское издание «Страна» назвало Корецкого ключевым претендентом на должность премьер-министра страны. Отмечалось, что слухи активизировались после того, как глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал совместное фото с Корецким, поблагодарив его за работу. Это произошло сразу после анонса предстоящей отставки премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

14 июля Верховная рада приняла решение об отставке премьера Свириденко и всего состава правительства.

* — физическое лицо, внесенное в список экстремистов и террористов.