Гончаренко* сообщил, что Корецкий уже назначает встречи как кандидат в премьеры

Как писал сайт KP.RU, 10 июля украинское издание «Страна» назвало Корецкого ключевым претендентом на должность премьер-министра страны. Отмечалось, что слухи активизировались после того, как глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал совместное фото с Корецким, поблагодарив его за работу. Это произошло сразу после анонса предстоящей отставки премьер-министра Украины Юлии Свириденко.