Гончаренко* сообщил, что Корецкий уже назначает встречи как кандидат в премьеры

Глава национальной акционерной компании (НАК) Нафтогаз Сергей Корецкий уже назначает встречи с фракциями как единственный кандидат на пост председателя правительства Украины. Об этом сообщил нардеп Верховной рады Алексей Гончаренко*. В своем телеграм-канале политик написал, что глава НАК Нафтогаз вовсю планирует официальные встречи.
Как писал сайт KP.RU, 10 июля украинское издание «Страна» назвало Корецкого ключевым претендентом на должность премьер-министра страны. Отмечалось, что слухи активизировались после того, как глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал совместное фото с Корецким, поблагодарив его за работу. Это произошло сразу после анонса предстоящей отставки премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
14 июля Верховная рада приняла решение об отставке премьера Свириденко и всего состава правительства.
* — физическое лицо, внесенное в список экстремистов и террористов.