В Калужской области сбили 12 украинских БПЛА

КАЛУГА, 14 июля. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили еще 12 украинских беспилотников в небе над Калужской областью, ранее 14 июля в регионе были сбиты 13 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в «Максе».
«Силами ПВО уничтожены еще 12 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Жиздринского, Медынского, Перемышльского и Ферзиковского муниципальных округов. На местах работают оперативные группы», — написал он.
Губернатор отметил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
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