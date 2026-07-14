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В Калужской области сбили 12 украинских БПЛА

На местах работают оперативные группы.

КАЛУГА, 14 июля. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили еще 12 украинских беспилотников в небе над Калужской областью, ранее 14 июля в регионе были сбиты 13 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в «Максе».

«Силами ПВО уничтожены еще 12 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Жиздринского, Медынского, Перемышльского и Ферзиковского муниципальных округов. На местах работают оперативные группы», — написал он.

Губернатор отметил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

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