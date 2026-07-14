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В Тульской области сбили девять беспилотников ВСУ

Предварительно, разрушений зданий и инфраструктуры нет.

ТУЛА, 14 июля. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили еще девять украинских беспилотников над территорией Тульской области. Об этом сообщил в «Максе» губернатор региона Дмитрий Миляев.

Ранее сообщалось о 22 сбитых БПЛА.

«Еще девять украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал он.

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