В Тульской области сбили девять беспилотников ВСУ

ТУЛА, 14 июля. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили еще девять украинских беспилотников над территорией Тульской области. Об этом сообщил в «Максе» губернатор региона Дмитрий Миляев.
Ранее сообщалось о 22 сбитых БПЛА.
«Еще девять украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал он.
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