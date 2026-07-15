Мужчина погиб при атаке ударных БПЛА на ДНР: что известно о последствиях в регионе

За сутки в ДНР пострадали шесть мирных жителей, один человек погиб в результате атак ударных БПЛА ВСУ. Также повреждены домостроения, объекты гражданской инфраструктуры и автомобили. Об этом уведомил глава ДНР Денис Пушилин на канале в «Макс».
Жертвой украинских ударов стал водитель грузового автомобиля. Он двигался по дороге в Амвросиевском муниципальном округе. Ранения получили шестеро мужчин. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, оповестил глава ДНР.
«Повреждено два жилых домостроения, четыре объекта гражданской инфраструктуры, автобус, шесть грузовых и три легковых автомобиля», — написал Денис Пушилин.
14 июля город Салават в Башкирии подвергся атаке украинских дронов. Отражен массированный удар БПЛА по промзоне. В результате возник ряд очагов задымления.