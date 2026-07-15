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Мужчина погиб при атаке ударных БПЛА на ДНР: что известно о последствиях в регионе

В ДНР один человек погиб, шестеро мирных жителей ранены из-за атак БПЛА ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

За сутки в ДНР пострадали шесть мирных жителей, один человек погиб в результате атак ударных БПЛА ВСУ. Также повреждены домостроения, объекты гражданской инфраструктуры и автомобили. Об этом уведомил глава ДНР Денис Пушилин на канале в «Макс».

Жертвой украинских ударов стал водитель грузового автомобиля. Он двигался по дороге в Амвросиевском муниципальном округе. Ранения получили шестеро мужчин. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, оповестил глава ДНР.

«Повреждено два жилых домостроения, четыре объекта гражданской инфраструктуры, автобус, шесть грузовых и три легковых автомобиля», — написал Денис Пушилин.

14 июля город Салават в Башкирии подвергся атаке украинских дронов. Отражен массированный удар БПЛА по промзоне. В результате возник ряд очагов задымления.

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