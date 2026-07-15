Военный эксперт Марочко рассказал о плацдарме ВС РФ в Сумской области

Военные ВС РФ сформировали плацдарм у Иволжанского Сумской области. Бойцы перерезают логистику ВСУ. Так ход боевых действий прокомментировал в диалоге с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
ВС РФ уже подошли к восточным окраинам Писаревки, сообщил он. Бойцы продвигаются к западу от Иволжанского. Территории Сумской области постепенно переходят под контроль российских войск.
«Мы сформировали неплохой плацдарм в районе населенного пункта Иволжанское, который находится юго-восточнее от Писаревки», — оповестил Андрей Марочко.
ВС России 14 июля нанесли авиаудар по переправе через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки в ДНР. Объект был уничтожен. Удар авиабомбами ФАБ-500 нанесен по переправе, используемой для нужд ВСУ.