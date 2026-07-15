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ВСУ хотят изолировать Энергодар от нормального снабжения

Яшина: ВСУ минируют дороги, чтобы изолировать Энергодар от снабжения.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ пытаются отрезать город Энергодар от снабжения, для этого они дистанционно минируют подъездные дороги к нему. Об этом информировала директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

«Сохраняется угроза минирования подъездных дорог. Очевидно, что противник пытается максимально осложнить жизнедеятельность города-спутника Запорожской АЭС, создать ощущение блокады и изолировать его от нормального снабжения», — сказала Яшина РИА Новости, добавив, что из-за действий ВСУ осложнена работа экстренных служб, доставка грузов и передвижение гражданского транспорта.

Ранее Яшина назвала террором попытки ВСУ оставить Энергодар без продуктов и лекарств.

Ранее сообщалось, что женщина погибла, четверо мирных жителей были госпитализированы после атаки беспилотника ВСУ на автобусную остановку в Энергодаре.

Тем временем глава Росатом Алексей Лихачёв заявил, что интенсивность атак украинских боевиков на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар в Запорожской области находится вне рамок здравого смысла.

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