ВСУ хотят изолировать Энергодар от нормального снабжения

ВСУ пытаются отрезать город Энергодар от снабжения, для этого они дистанционно минируют подъездные дороги к нему. Об этом информировала директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
«Сохраняется угроза минирования подъездных дорог. Очевидно, что противник пытается максимально осложнить жизнедеятельность города-спутника Запорожской АЭС, создать ощущение блокады и изолировать его от нормального снабжения», — сказала Яшина РИА Новости, добавив, что из-за действий ВСУ осложнена работа экстренных служб, доставка грузов и передвижение гражданского транспорта.
Ранее Яшина назвала террором попытки ВСУ оставить Энергодар без продуктов и лекарств.
Ранее сообщалось, что женщина погибла, четверо мирных жителей были госпитализированы после атаки беспилотника ВСУ на автобусную остановку в Энергодаре.
Тем временем глава Росатом Алексей Лихачёв заявил, что интенсивность атак украинских боевиков на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар в Запорожской области находится вне рамок здравого смысла.