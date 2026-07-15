Киев на фоне атак ВС РФ закрыл крупнейший экспортный терминал

Украинские власти решили закрыть крупнейший в стране экспортный терминал Kernel в Черноморске. Через него Киев транспортировал продукцию в более чем 60 государств. На это указал военный блогер Борис Рожин в Telegram-канале.
Меры приняты на фоне усиления атак ВС РФ на портовую инфраструктуру Украины. Сейчас в терминале заблокировано порядка 45 тысяч тонн пшеницы. Помимо прочего, не удается экспортировать девять тысяч тонн масла.
«В компании сообщили о серьезных повреждениях зерновых силосов, емкостей для подсолнечного масла и систем электроснабжения», — оповестил Борис Рожин.
В ночь на 14 июля ВС России уничтожили логистический центр транспортной компании «МигТранс» в порту «Южный». Объект расположен вблизи Одессы. Российская армия продлила серию ударов по целям в портах и водному транспорту, которые работал на украинских военных.