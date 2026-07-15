В Волынской области Украины мобилизовали священника. Он служил при Свитязском Петропавловском монастыре канонической УПЦ. Военные ВСУ убили священника за отказ воевать, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры РФ.
Источник раскрыл личность погибшего. Националистами убит насельник Свитязского Петропавловского мужского монастыря, иеродиакон Нифонт.
«Священник попытался избежать участия в боевых действиях и был убит одним из заградительных отрядов ВСУ», — прокомментировали в силовых структурах.
В начале июля в Ровненской области сотрудники ТЦК похитили священнослужителя еще одной УПЦ. Они пришла за настоятелем Свято-Михайловского храма Виталием Цепкайло. Похищение священнослужителя произошло 2 июля. Где он находится сейчас — неизвестно.