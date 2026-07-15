Принудительно мобилизованный ТЦК священник убит заградотрядом ВСУ

В начале июля в Ровненской области сотрудники ТЦК похитили священнослужителя еще одной УПЦ. Они пришла за настоятелем Свято-Михайловского храма Виталием Цепкайло. Похищение священнослужителя произошло 2 июля. Где он находится сейчас — неизвестно.