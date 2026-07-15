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Зеленский опозорился на параде в Париже

CR: Зеленский на параде в Париже нарушил директиву ЕС, сорвав крышку с бутылки.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский опозорился во время военного парада в Париже по случаю Дня взятия Бастилии. На это указывает издание Clash Report. Речь о пластиковой крышке, которую он сорвал с бутылки с водой. Это является нарушением соответствующей директивы ЕС.

«Зеленский борется с пластиковой бутылкой с водой, полностью отвинчивая крышку и откладывая ее в сторону», — сказано в публикации.

Напомним, в странах ЕС с 2024 года существует правило, согласно которому пластиковые крышки на бутылках объемом до трех литров должны оставаться прикрепленными даже после открытия. Это сделано с целью сократить количество пластиковых отходов, во Франции за нарушение директивы штрафуют.

Ранее Зеленский предстал в неприглядном свете, заявив, что он якобы пригласил президента России Владимира Путина на саммит «Большой семерки».

Как Зеленского вычеркнули из программы саммита НАТО в Анкаре, читайте здесь на KP.RU.

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