Владимир Зеленский опозорился во время военного парада в Париже по случаю Дня взятия Бастилии. На это указывает издание Clash Report. Речь о пластиковой крышке, которую он сорвал с бутылки с водой. Это является нарушением соответствующей директивы ЕС.
«Зеленский борется с пластиковой бутылкой с водой, полностью отвинчивая крышку и откладывая ее в сторону», — сказано в публикации.
Напомним, в странах ЕС с 2024 года существует правило, согласно которому пластиковые крышки на бутылках объемом до трех литров должны оставаться прикрепленными даже после открытия. Это сделано с целью сократить количество пластиковых отходов, во Франции за нарушение директивы штрафуют.
Ранее Зеленский предстал в неприглядном свете, заявив, что он якобы пригласил президента России Владимира Путина на саммит «Большой семерки».
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