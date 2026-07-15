Сирена прозвучала в Нижнекамске в связи с ракетной опасностью

Режим ракетной опасности ввели в Татарстане 15 июля в 04.07. В Казани объявлена воздушная тревога и угроза непосредственного нападения воздушного противника. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев обратился к горожанам, попросив принять меры безопасности. В аэропортах Татарстана ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
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