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Сирена прозвучала в Нижнекамске в связи с ракетной опасностью

В Нижнекамске прозвучала сирена в связи с режимом ракетной опасности, введенном в Татарстане 15 июля в 4.07. Соответствующее видео опубликовали в соцсети.

Режим ракетной опасности ввели в Татарстане 15 июля в 04.07. В Казани объявлена воздушная тревога и угроза непосредственного нападения воздушного противника. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев обратился к горожанам, попросив принять меры безопасности. В аэропортах Татарстана ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

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