Марочко: ВС РФ продвинулись в лесу на юге от Красного Лимана

«Наши ребята заняли новые рубежи и позиции южнее Красного Лимана, где продвинулись в лесистой местности», — сказал он.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что украинские войска значительно снизили число контратак у Красного Лимана в попытках вернуть ранее утраченные рубежи и позиции.
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