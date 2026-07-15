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Марочко: ВС РФ продвинулись в лесу на юге от Красного Лимана

ЛУГАНСК, 15 июля. /ТАСС/. Военнослужащие РФ продвинулись в лесу на юге от Красного Лимана в ДНР и заняли новые рубежи. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«Наши ребята заняли новые рубежи и позиции южнее Красного Лимана, где продвинулись в лесистой местности», — сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что украинские войска значительно снизили число контратак у Красного Лимана в попытках вернуть ранее утраченные рубежи и позиции.

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