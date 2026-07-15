Группировка «Восток» уничтожила склады с боеприпасами ВСУ в Запорожской области

По данным ведомства, ВСУ разместили боеприпасы и беспилотники в зданиях в населенных пунктах, а также в замаскированных укрытиях в прилегающих лесополосах.
«Расчеты последовательно нанесли удары по местам хранения боеприпасов противника и площадкам подготовки беспилотников к вылету. Прямые попадания вызвали детонацию боекомплектов и возгорание складских помещений», — отметили в министерстве.
Из-за этого были уничтожены склады боеприпасов, места хранения FPV-дронов и тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга», а также оборудование подразделений беспилотных систем ВСУ.
В ведомстве рассказали, что в Запорожской области расчеты беспилотников группировки войск «Восток» обнаружили в лесополосах передвижение групп противника, осуществляющих подвоз боеприпасов и материальных средств, а также огневые точки и укрепленные позиции ВСУ.
«Расчеты 152-мм самоходных гаубиц 2С19 “Мста-С” нанесли серию ударов по позициям противника. Огнем артиллерии были разрушены укрытия и огневые точки, а также уничтожены группы подвоза, передвигавшиеся по лесополосам и не успевшие доставить грузы к переднему краю», — отметили в министерстве.