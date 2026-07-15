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«Град» уничтожил резервы ВСУ в Днепопетровской области

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил в Днепропетровской области более 30 военных ВСУ, подготовленных для переброски. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: AP 2024

В ведомстве рассказали, что операторы беспилотников обнаружили сосредоточение резервов живой силы ВСУ в Днепропетровской области. Противник разместил подготовленные к переброске группы в укрытиях и лесополосах для последующего усиления передовых позиций.

«Получив целеуказание, расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град” нанесли удар пакетом реактивных снарядов. В результате боевой работы уничтожены укрытия и более 30 боевиков украинского режима, находившихся в составе подготовленных к переброске резервов», — подчеркнули в министерстве.