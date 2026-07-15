«Град» уничтожил резервы ВСУ в Днепопетровской области

В ведомстве рассказали, что операторы беспилотников обнаружили сосредоточение резервов живой силы ВСУ в Днепропетровской области. Противник разместил подготовленные к переброске группы в укрытиях и лесополосах для последующего усиления передовых позиций.
«Получив целеуказание, расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град” нанесли удар пакетом реактивных снарядов. В результате боевой работы уничтожены укрытия и более 30 боевиков украинского режима, находившихся в составе подготовленных к переброске резервов», — подчеркнули в министерстве.