Сапер Юморист: ВСУ обрабатывают беспилотники ядохимикатами

Он отметил, что ВСУ часто переделывают боеприпасы под сбросы, которые не всегда возможно извлечь — такие боеприпасы уничтожают на месте. «Также противник обрабатывает летательные аппараты всякими ядохимикатами, поэтому в руки их брать тоже опасно», — рассказал боец.
В военном ведомстве подчеркнули, что военнослужащие 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» ежедневно выполняют задачи по очистке освобожденных населенных пунктов Донецкой Народной Республики от взрывоопасных предметов.
Саперы обследуют жилые кварталы, дороги, прилегающие территории и объекты инфраструктуры, выявляя многочисленные опасные находки, оставленные противником при отступлении. В случае обнаружения взрывоопасных предметов, когда извлечение невозможно, специалисты уничтожают их на месте методом накладного заряда.