Херсонская область хочет использовать опыт «Купола Донбасса» для защиты от БПЛА

В Херсонской области считают актуальным опыт «Купола Донбасса» — созданной в ДНР системы РЭБ.
«Опыт Донбасса для нас, конечно, актуален. ДНР долго живет в условиях постоянных террористических ударов противника и накопила серьезную практику защиты городов, дорог, объектов жизнеобеспечения от беспилотников. Мы этот опыт внимательно изучаем и используем», — сказал ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.
Ранее Сальдо заявил, что Херсонская область развивается, несмотря на боевые действия и отметил мужество жителей региона.
Также губернатор указал, что ВСУ обстреливают Херсон из городской застройки, подвергая жителей опасности. Он отметил, что украинские военные считают жителей Херсона расходным материалом.
Ранее ВСУ атаковали больницу в Херсонской области, при этом погиб один человек.