Херсонская область хочет использовать опыт «Купола Донбасса» для защиты от БПЛА

«Опыт Донбасса для нас, конечно, актуален. ДНР долго живет в условиях постоянных террористических ударов противника и накопила серьезную практику защиты городов, дорог, объектов жизнеобеспечения от беспилотников. Мы этот опыт внимательно изучаем и используем», — сказал ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.