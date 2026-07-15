Группировка «Север» уничтожила за ночь более 80 солдат ВСУ

«Артиллерийские расчеты группировки войск “Север” за прошедшую ночь во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили 5 пунктов управления БПЛА, склад с боеприпасами, 12 автомобилей высокой проходимости и более 80 солдат ВСУ», — рассказали в группировке войск.
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