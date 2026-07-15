В ЛНР число пожаров от ударов ВСУ почти достигло показателей 2025 года

ЛУГАНСК, 15 июля. /ТАСС/. В Луганской Народной Республике с начала года возникло 282 пожара после ударов украинских БПЛА и детонации взрывоопасных предметов, за весь 2025 год их было 288. Об этом ТАСС сообщил начальник главка МЧС России по региону Евгений Кацавалов.