В ЛНР число пожаров от ударов ВСУ почти достигло показателей 2025 года

«С начала 2026 года на территории республики произошло 282 пожара, возникших вследствие атак беспилотных летательных аппаратов. За весь же 2025 год на территории республики произошло 288 возгораний вследствие ударов БПЛА и детонации ВОП (взрывоопасных предметов — прим. ТАСС)», — сказал он.
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