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В ЛНР число пожаров от ударов ВСУ почти достигло показателей 2025 года

Начальник главка МЧС по республике Евгений Кацавалов отметил, что в регионе с начала года возникло 282 пожара.

ЛУГАНСК, 15 июля. /ТАСС/. В Луганской Народной Республике с начала года возникло 282 пожара после ударов украинских БПЛА и детонации взрывоопасных предметов, за весь 2025 год их было 288. Об этом ТАСС сообщил начальник главка МЧС России по региону Евгений Кацавалов.

«С начала 2026 года на территории республики произошло 282 пожара, возникших вследствие атак беспилотных летательных аппаратов. За весь же 2025 год на территории республики произошло 288 возгораний вследствие ударов БПЛА и детонации ВОП (взрывоопасных предметов — прим. ТАСС)», — сказал он.

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