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Ракетную опасность в Самарской области отменили спустя час 15 июля

Самарский аэропорт вернулся к привычному режиму работы после ракетной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 15 июля в Самарской области объявляли ракетную опасность. В Самаре, городах и районах региона включили сирены. Опасность была объявлена около 05.00, об этом сообщал губернатор Вячеслав Федорищев и МЧС.

«На территории Самарской области объявлен отбой ракетной опасности», — написал глава региона в своем канале в МАКС примерно в 06.00.

Таким образом, ракетная опасность в регионе действовала примерно час. На это время в аэропорту Курумоч вводили временные ограничения, он не принимал и не отправлял самолеты. По данным Росавиации, сейчас аэропорт Курумоч работает в штатном режиме. Но несколько рейсов еще задерживаются. Позже расписания вылетят самолеты из Самары в Ноябрьск, Нижневартовск, Москву, Анталью, Минеральные Воды. С задержкой прилетят рейсы в Самару из Москвы, Антальи, Уфы, Минеральных Вод и др.

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