Над Крымом и морями ночью работала ПВО

«В течение ночи в период с 20.00 14 июля до 07.00 15 июля по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — информирует российское оборонное ведомство.
В частности вражеские дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
По данным оперштаба Белгородской области, в городе Грайворон при детонации FPV-дрона мужчина и женщина получили множественные слепые осколочные ранения различных частей тела. Пострадавшим оказывают помощь в Грайворонской ЦРБ, после чего они переведены в городскую больницу № 2 г. Белгорода. В селе Никольское дрон атаковал частный дом. Мужчину с непроникающими осколочными ранениями грудной клетки доставили в больницу.
Как сообщил губернатор Воронежской области, минувшей ночью в пригороде Воронежа был уничтожен беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков ранения получил мужчина 1997 года рождения, он в больнице. Повреждены три частных дома.
По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в ходе отражения воздушной атаки в Ростове-на-Дону в Железнодорожном районе упали обломки БПЛА, повреждена кровля частного дома, без детонации. Пострадавших нет. В Советском районе взрывной волной повреждено остекление в одной из квартир жилого дома. Пострадавших нет.
Накануне в течение дня 252 украинских беспилотника были уничтожены над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.