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Над Крымом и морями ночью работала ПВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за ночь сбили 93 вражеских беспилотника над Крымом и другими регионами России, а также над Азовским и Черным морями, сообщает утром в среду Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение ночи в период с 20.00 14 июля до 07.00 15 июля по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — информирует российское оборонное ведомство.

В частности вражеские дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

По данным оперштаба Белгородской области, в городе Грайворон при детонации FPV-дрона мужчина и женщина получили множественные слепые осколочные ранения различных частей тела. Пострадавшим оказывают помощь в Грайворонской ЦРБ, после чего они переведены в городскую больницу № 2 г. Белгорода. В селе Никольское дрон атаковал частный дом. Мужчину с непроникающими осколочными ранениями грудной клетки доставили в больницу.

Как сообщил губернатор Воронежской области, минувшей ночью в пригороде Воронежа был уничтожен беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков ранения получил мужчина 1997 года рождения, он в больнице. Повреждены три частных дома.

По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в ходе отражения воздушной атаки в Ростове-на-Дону в Железнодорожном районе упали обломки БПЛА, повреждена кровля частного дома, без детонации. Пострадавших нет. В Советском районе взрывной волной повреждено остекление в одной из квартир жилого дома. Пострадавших нет.

Накануне в течение дня 252 украинских беспилотника были уничтожены над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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