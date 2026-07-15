Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За ночь над Крымом, Кубанью и другими регионами сбили 93 БПЛА

В ночь на 15 июля российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

Источник: Коммерсантъ

По данным ведомства, атаки отражались в период с 20:00 14 июля до 07:00 15 июля по московскому времени. Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Минобороны уточнили, что все воздушные цели были уничтожены дежурными средствами ПВО.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше