В Константиновке бойцы ФСБ уничтожили диверсантов и пункт управления БПЛА ВСУ

«Бойцы ФСБ выявили и уничтожили вражеский пункт управления беспилотниками и схрон с боеприпасами. Операторы “Горыныча” ликвидировали четыре диверсионно-террористические группы противника, базировавшиеся вдоль маршрутов продвижения российских войск», — говорится в сообщении.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше