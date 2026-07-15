ПВО за ночь сбила 93 украинских БПЛА над регионами России

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по российским регионам. В ночь на 15 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника, сообщили в среду в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, вражеские беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Удары отражались в период с 20:00 14 июля до 07:00 15 июля.
В результате атаки ВСУ в Белгородской области пострадали три человека. Они были госпитализированы. Накануне также два человека получили ранения при падении обломков украинских беспилотников в Северском районе Кубани.
13 июля в результате атак беспилотников ВСУ на Донецкую Народную Республику погибли восемь мирных жителей, 10 пострадали.