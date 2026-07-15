Жительница Константиновки рассказала о расстрелах домов боевиками «Азова»*

По словам женщины, военные целенаправленно обстреливали жилые кварталы, а затем «цинично» оценивали результаты «работы», корректируя огонь для поражения подъездов. Она также сообщила, что мирных жителей открыто предупреждали о намерении забросать их минами, если они не уедут.