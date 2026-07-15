Жительница Константиновки рассказала о расстрелах домов боевиками «Азова»*

Эвакуированная жительница Константиновки рассказала, что боевики запрещенного в РФ формирования «Азов»* расстреливали дома мирных граждан, чтобы вынудить их покинуть город. Соответствующее видео предоставило Министерство обороны России.
По словам женщины, военные целенаправленно обстреливали жилые кварталы, а затем «цинично» оценивали результаты «работы», корректируя огонь для поражения подъездов. Она также сообщила, что мирных жителей открыто предупреждали о намерении забросать их минами, если они не уедут.
Российские войска взяли Константиновку под контроль 3 июля. Президент России Владимир Путин назвал это событие ключевым для освобождения всей территории ДНР. Глава государства подчеркнул стратегическое значение города как крупного промышленного и транспортного узла Донбасса, а также отметил, что освобождение Константиновки создает условия для наступления российских войск на Славянск и Краматорск.
Ранее 10-летняя София, спасенная российскими военными из Константиновки, рассказала о предательстве украинских боевиков. По словам ребенка, военнослужащие ВСУ обещали ей и ее семье эвакуацию, но вместо помощи оставили ее сиротой и бросили на произвол судьбы.
*Признан террористическим и запрещен в РФ.