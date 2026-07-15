В Башкирии архив Ишимбайского района объявил сбор информации по СВО

В архив могут быть переданы как оригиналы, так и копии документов, отражающие жизнь военнослужащих, фотографии, за которыми стоят живые человеческие истории, эпизоды военных будней, фрагменты судеб. Вместе с фотографиями архив принимает документы, либо их копии (удостоверения, грамоты, благодарности, удостоверения к государственным наградам и многое другое).
Также письменные и устные рассказы, воспоминания, письма, дневники, публикации в периодической печати, плакаты, листовки, стихи и тексты песен, посвященные специальной военной операции. Документы принимаются как на бумажном носителе, так и в электронном виде и на других носителях, это могут быть видеоролики, аудио файлы и многое другое так или иначе имеющее отношение к СВО.
Документы могут сдать участники боевых действий, родственники участников, члены общественных организаций и благотворительных фондов, волонтеры, оказывающие помощь в обеспечении проведения СВО.
— Каждый документ, сохраненный для будущих поколений, является свидетельством истории города, республики и России. Все собранные материалы составят отдельный архивный фонд постоянного хранения, — отметили в архиве. — Сегодня наши земляки в зоне специальной военной операции проявляют мужество и героизм, достойно продолжают дело наших дедов. Каждый из них вносит свой вклад в защиту страны от нацистов, обеспечивая безопасность нашей Родины.
Ранее мы писали, что в Уфе впервые выпустили книгу со всеми фотографиями 112-й Башкавдивизии. В данном альбоме впервые собраны воедино фотографии легендарной 112-й (16-й гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии. По ним можно проследить героический боевой путь башкирских конников в ходе Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.