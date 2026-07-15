В Башкирии архив Ишимбайского района объявил сбор информации по СВО

Также письменные и устные рассказы, воспоминания, письма, дневники, публикации в периодической печати, плакаты, листовки, стихи и тексты песен, посвященные специальной военной операции. Документы принимаются как на бумажном носителе, так и в электронном виде и на других носителях, это могут быть видеоролики, аудио файлы и многое другое так или иначе имеющее отношение к СВО.