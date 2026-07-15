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Российские военные поразили четыре судна в портах Украины

Министерство обороны России сообщило о продолжении нанесения ударов по портам Украины, задействованным в доставке грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атаки проводились в ночное время.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ», — заявили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, в портах Черноморск и Днепро-Бугский были поражены четыре морских судна, осуществлявших перевозку грузов в интересах ВСУ.

Кроме того, в портах Одессы и Черноморска нанесены удары по объектам портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки горюче-смазочных материалов (ГСМ), добавили в министерстве.