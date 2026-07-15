Российские военные поразили четыре судна в портах Украины

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ», — заявили в ведомстве.
Как уточнили в Минобороны, в портах Черноморск и Днепро-Бугский были поражены четыре морских судна, осуществлявших перевозку грузов в интересах ВСУ.
Кроме того, в портах Одессы и Черноморска нанесены удары по объектам портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки горюче-смазочных материалов (ГСМ), добавили в министерстве.