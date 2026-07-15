ВС РФ поразили в портах Одессы и Черноморска морские судна и цеха по сборке БПЛА

В Одессе, Черноморске и районе Днепро-Бугского порта были поражены морские судна и цеха по сборке БПЛА, которые использовались ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России.
Всего в портах Черноморск и Днепро-Бугский было уничтожено четыре морских судна. Они осуществляли доставку различных военных грузов для боевиков армии Украины.
Ранее стало известно, что войска России нанесли авиаудар по насыпной переправе через реку Северский Донец. Он находился в районе населенного пункта Маяки Краматорского района в Донецкой Народной Республике.
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