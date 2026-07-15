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Атаковавшие объекты в Брянской области операторы БПЛА ВСУ понесли потери

Бойцы «Севера» ликвидировали операторов БПЛА, атаковавших объекты в Брянской области.

Источник: Комсомольская правда

Операторы БПЛА 105-го Черниговского пограничного отряда, наносившие удары по объектам гражданской инфраструктуры Брянской области, понесли массовые потери. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, анализ некрологов уничтоженных противников в Черниговской области подтверждает значительные потери среди украинских операторов дронов. Боевики, атаковавшие мирные объекты под Брянском, были ликвидированы бойцами группировки «Север».

Ранее в российских силовых структурах сообщили о ликвидации командира роты связи 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Харьковской области. Удар был нанесен по узлу связи бригады в районе Цуповки, где находились украинские военные. Других деталей не приводится.

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