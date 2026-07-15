Что известно о ракетной опасности в Татарстане 15 июля 2026

Утром 15 июля в Татарстане был введен режим ракетной опасности, который продлился менее часа. Сирены воздушной тревоги звучали в Казани и Нижнекамске, аэропорты республики временно прекратили прием и отправку рейсов. К 5 утра угроза была снята. Подробнее — в материале Kazan.aif.ru.
Тревога в 4 утра
Режим ракетной опасности на территории Республики Татарстан был введен в 04:07 по московскому времени 15 июля 2026 года. Соответствующее сообщение поступило от ГУ МЧС России по республике через официальные каналы оповещения.
В Казани и других крупных городах республики включились сирены воздушной тревоги, через громкоговорители прозвучало объявление об угрозе непосредственного нападения воздушного противника. Жителей призвали срочно принять меры безопасности.
Мэр Нижнекамска Радмир Беляев оперативно обратился к горожанам в социальных сетях: «Дорогие нижнекамцы, на территории Татарстана введен режим “Ракетная опасность”. Пожалуйста, примите меры безопасности».
Как действовать при ракетной опасности
Спасатели напомнили жителям алгоритм действий при объявлении режима ракетной опасности:
Если вы дома:
- плотно закройте окна и не подходите к ним;
- перекройте газ, воду, отключите электричество;
- укройтесь в помещении без окон — ванной, коридоре, туалете, кладовой;
- сядьте на пол у несущей стены, подальше от окон.
Если есть возможность спуститься в подвал:
- возьмите документы, телефон, деньги и необходимые вещи;
- предупредите соседей, помогите детям, пожилым, людям с инвалидностью;
- спуститесь в подземное укрытие.
На улице или в транспорте:
- остановитесь (или попросите водителя остановиться);
- покиньте машину и укройтесь в ближайшем подземном или полуподземном помещении.
Аэропорты временно закрыты
В связи с объявленной ракетной опасностью Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов во всех аэропортах Татарстана — «Казань», «Бегишево» (Нижнекамск) и «Бугульма».
Ограничения также коснулись аэропортов еще семи городов России, где ранее была объявлена ракетная опасность: Самары, Ульяновска, Ижевска, Кирова, а также ряда других регионов.
Отбой тревоги
Режим ракетной опасности в Татарстане был отменен в 04:58 по московскому времени — менее чем через час после введения. Об отбое воздушной тревоги через громкоговорители объявили в Казани.
Всего в регионах Приволжского федерального округа — Нижегородской, Ульяновской, Самарской областях, Мордовии, Татарстане, Чувашии и Удмуртии — режим ракетной опасности действовал непродолжительное время и был снят. К утру 15 июля Росавиация отменила ограничения в десяти аэропортах страны, включая казанский, бегишевский и бугульминский.
Жителей Татарстана призывают сохранять спокойствие и в случае повторного объявления тревоги строго следовать инструкциям экстренных служб, доверяя только официальным источникам информации.