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Что известно о ракетной опасности в Татарстане 15 июля 2026

Режим ракетной опасности, введенный в Татарстане ранним утром 15 июля, был отменен спустя менее часа.

Источник: АиФ Казань

Утром 15 июля в Татарстане был введен режим ракетной опасности, который продлился менее часа. Сирены воздушной тревоги звучали в Казани и Нижнекамске, аэропорты республики временно прекратили прием и отправку рейсов. К 5 утра угроза была снята. Подробнее — в материале Kazan.aif.ru.

Тревога в 4 утра

Режим ракетной опасности на территории Республики Татарстан был введен в 04:07 по московскому времени 15 июля 2026 года. Соответствующее сообщение поступило от ГУ МЧС России по республике через официальные каналы оповещения.

В Казани и других крупных городах республики включились сирены воздушной тревоги, через громкоговорители прозвучало объявление об угрозе непосредственного нападения воздушного противника. Жителей призвали срочно принять меры безопасности.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев оперативно обратился к горожанам в социальных сетях: «Дорогие нижнекамцы, на территории Татарстана введен режим “Ракетная опасность”. Пожалуйста, примите меры безопасности».

Как действовать при ракетной опасности

Спасатели напомнили жителям алгоритм действий при объявлении режима ракетной опасности:

Если вы дома:

  • плотно закройте окна и не подходите к ним;
  • перекройте газ, воду, отключите электричество;
  • укройтесь в помещении без окон — ванной, коридоре, туалете, кладовой;
  • сядьте на пол у несущей стены, подальше от окон.

Если есть возможность спуститься в подвал:

  • возьмите документы, телефон, деньги и необходимые вещи;
  • предупредите соседей, помогите детям, пожилым, людям с инвалидностью;
  • спуститесь в подземное укрытие.

На улице или в транспорте:

  • остановитесь (или попросите водителя остановиться);
  • покиньте машину и укройтесь в ближайшем подземном или полуподземном помещении.

Аэропорты временно закрыты

В связи с объявленной ракетной опасностью Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов во всех аэропортах Татарстана — «Казань», «Бегишево» (Нижнекамск) и «Бугульма».

Ограничения также коснулись аэропортов еще семи городов России, где ранее была объявлена ракетная опасность: Самары, Ульяновска, Ижевска, Кирова, а также ряда других регионов.

Отбой тревоги

Режим ракетной опасности в Татарстане был отменен в 04:58 по московскому времени — менее чем через час после введения. Об отбое воздушной тревоги через громкоговорители объявили в Казани.

Всего в регионах Приволжского федерального округа — Нижегородской, Ульяновской, Самарской областях, Мордовии, Татарстане, Чувашии и Удмуртии — режим ракетной опасности действовал непродолжительное время и был снят. К утру 15 июля Росавиация отменила ограничения в десяти аэропортах страны, включая казанский, бегишевский и бугульминский.

Жителей Татарстана призывают сохранять спокойствие и в случае повторного объявления тревоги строго следовать инструкциям экстренных служб, доверяя только официальным источникам информации.

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