ВС России в течение ночи продолжили бить по портам Украины

Вооружённые силы России в течение ночи продолжили наносить удары по украинским портам, задействованным в поставках грузов для Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, в портах Одессы и Черноморска были поражены объекты инфраструктуры, использовавшиеся для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов.
Днем ранее над регионами России, а также акваториями Черного и Азовского моря было сбито 252 беспилотника. Дроны ВСУ были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Тверской и другими областями страны.
Узнать больше по теме
Брянск: один из древнейших городов России
Брянск — административный центр Брянской области и один из старейших городов России. Он расположен на западе страны, недалеко от границ с Белоруссией и Украиной, и известен своей многовековой историей. Собрали главное о Брянске.Читать дальше