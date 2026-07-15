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ВС России в течение ночи продолжили бить по портам Украины

ВС РФ нанесли ночные удары по портам Одессы и Черноморска.

Вооружённые силы России в течение ночи продолжили наносить удары по украинским портам, задействованным в поставках грузов для Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, в портах Одессы и Черноморска были поражены объекты инфраструктуры, использовавшиеся для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов.

Днем ранее над регионами России, а также акваториями Черного и Азовского моря было сбито 252 беспилотника. Дроны ВСУ были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Тверской и другими областями страны.

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