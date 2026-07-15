Минобороны назвало цели ударов ВС РФ по украинским портам

Армия России нанесла групповой удар по порту Одессы, в результате которого были уничтожены два цеха, занимавшиеся выпуском и сборкой украинских беспилотников. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны РФ. Кроме того, поражены портовая инфраструктура и суда в портах Одесской и Николаевской областей.