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Минобороны назвало цели ударов ВС РФ по украинским портам

Армия России нанесла групповой удар по порту Одессы, в результате которого были уничтожены два цеха, занимавшиеся выпуском и сборкой украинских беспилотников. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны РФ. Кроме того, поражены портовая инфраструктура и суда в портах Одесской и Николаевской областей.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«На территории порта “Одесса” поражены два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании “Укрджет”», — говорится в сообщении.

В Минобороны России заявили, что в ночное время 15 июля также проводились удары по украинским портам, задействованным в доставке грузов для вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как уточнили в ведомстве, в портах Черноморск и Днепро-Бугский были поражены четыре морских судна, которые перевозили грузы в интересах ВСУ.

В порту «Черноморск» в Одесской области под удар попали контейнеровоз и сухогруз, доставлявшие грузы для ВСУ.

В порту «Днепро-Бугский» (государственное предприятие «Днепро-Бугский морской торговый порт») в Николаевской области в момент выгрузки были поражены два сухогруза, осуществлявших доставку грузов для украинской армии.

Помимо этого, в портах Одессы и Черноморска удары нанесли по объектам портовой инфраструктуры, используемым для разгрузки горюче-смазочных материалов (ГСМ), добавили в министерстве.