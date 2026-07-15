Forbes: Россия изменила тактику применения дронов «Герань»

Одновременно совершенствуются системы управления и наведения беспилотников. Некоторые аппараты могут получать команды оператора и менять маршрут уже во время полета. Также БПЛА оснащаются оптическими камерами, которые могут использоваться для обнаружения дронов-перехватчиков и выявления позиций ПВО. Инфракрасные датчики модификаций Seeker, по данным Forbes, позволяют захватывать и сопровождать движущиеся цели. Кроме того, отдельные дроны могут обмениваться информацией через децентрализованную сеть, повышающую их устойчивость к работе средств РЭБ.