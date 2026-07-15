Forbes: Россия изменила тактику применения дронов «Герань»

На фоне активного применения украинской стороной дронов-перехватчиков Россия стала чаще применять реактивные «Герани-3» и «Герани-4», говорится в статье. В зависимости от модификации они способны развивать скорость от 300 до 500 км/ч, тогда как скорость базовой «Герани-2» составляет около 180 км/ч. Более высокая скорость и высота полета сокращают время, которое остается расчетам ПВО на обнаружение цели, оценку угрозы и подготовку перехвата.
Одновременно совершенствуются системы управления и наведения беспилотников. Некоторые аппараты могут получать команды оператора и менять маршрут уже во время полета. Также БПЛА оснащаются оптическими камерами, которые могут использоваться для обнаружения дронов-перехватчиков и выявления позиций ПВО. Инфракрасные датчики модификаций Seeker, по данным Forbes, позволяют захватывать и сопровождать движущиеся цели. Кроме того, отдельные дроны могут обмениваться информацией через децентрализованную сеть, повышающую их устойчивость к работе средств РЭБ.
Поршневые «Герани-2», как следует из материала, по-прежнему применяются для регулярных ударов по объектам в прифронтовой зоне, включая склады, топливную, энергетическую и транспортную инфраструктуру. Реактивные версии используются против более приоритетных целей в глубине Украины и могут входить в состав комбинированных атак вместе с крылатыми и баллистическими ракетами. Перед ударами российские силы изучают расположение средств ПВО и прокладывают маршруты в обход защищенных участков.
В Минобороны России неоднократно заявляли, что целями ударов становятся исключительно военные и энергетические объекты Украины, а также связанная с ними инфраструктура.