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Forbes: Россия изменила тактику применения дронов «Герань»

Россия расширила линейку ударных беспилотников «Герань», ВС РФ стали распределять боевые задачи между разными модификациями дронов, пишет обозреватель Forbes Викрам Миттал. Новости Mail приводят перевод статьи с сокращениями.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

На фоне активного применения украинской стороной дронов-перехватчиков Россия стала чаще применять реактивные «Герани-3» и «Герани-4», говорится в статье. В зависимости от модификации они способны развивать скорость от 300 до 500 км/ч, тогда как скорость базовой «Герани-2» составляет около 180 км/ч. Более высокая скорость и высота полета сокращают время, которое остается расчетам ПВО на обнаружение цели, оценку угрозы и подготовку перехвата.

Одновременно совершенствуются системы управления и наведения беспилотников. Некоторые аппараты могут получать команды оператора и менять маршрут уже во время полета. Также БПЛА оснащаются оптическими камерами, которые могут использоваться для обнаружения дронов-перехватчиков и выявления позиций ПВО. Инфракрасные датчики модификаций Seeker, по данным Forbes, позволяют захватывать и сопровождать движущиеся цели. Кроме того, отдельные дроны могут обмениваться информацией через децентрализованную сеть, повышающую их устойчивость к работе средств РЭБ.

Поршневые «Герани-2», как следует из материала, по-прежнему применяются для регулярных ударов по объектам в прифронтовой зоне, включая склады, топливную, энергетическую и транспортную инфраструктуру. Реактивные версии используются против более приоритетных целей в глубине Украины и могут входить в состав комбинированных атак вместе с крылатыми и баллистическими ракетами. Перед ударами российские силы изучают расположение средств ПВО и прокладывают маршруты в обход защищенных участков.

В Минобороны России неоднократно заявляли, что целями ударов становятся исключительно военные и энергетические объекты Украины, а также связанная с ними инфраструктура.

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