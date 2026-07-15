Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы «Севера» улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение украинским силам в районах Рыжевки, Хотени, Могрицы, Захаровки и Казачьей Лопани. ВСУ потеряли до 220 человек, 11 автомобилей и зенитный ракетный комплекс. Читайте о тактических успехах в материале.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская группировка войск «Север» улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским военным в различных районах Сумской и Харьковской областей, противник потерял до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Рыжевка, Хотень и Могрица Сумской области, а также Захаровка и Казачья Лопань Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и зенитный ракетный комплекс», — добавили в Минобороны РФ.