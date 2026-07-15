Бойцы «Севера» улучшили тактическое положение в зоне СВО

Российская группировка войск «Север» улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским военным в различных районах Сумской и Харьковской областей, противник потерял до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Рыжевка, Хотень и Могрица Сумской области, а также Захаровка и Казачья Лопань Харьковской области.
«ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и зенитный ракетный комплекс», — добавили в Минобороны РФ.