Бойцы «Севера» улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение украинским силам в районах Рыжевки, Хотени, Могрицы, Захаровки и Казачьей Лопани. ВСУ потеряли до 220 человек, 11 автомобилей и зенитный ракетный комплекс. Читайте о тактических успехах в материале.