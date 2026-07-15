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«Южная» группировка войск улучшила позиции в ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили позиции на переднем крае в ДНР. В сводке Минобороны указано, что бои шли у Славянска и Алексеево-Дружковки. Потери противника составили до 215 военных, а также 26 единиц автомобильной техники.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским военным в различных районах ДНР, противник потерял до 215 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что бои шли в районах населенных пунктов Семеновка, Николаевка, Славянск, Никаноровка, Ижевка, Краматорск и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики.

«За сутки противник потерял до 215 военнослужащих, бронетранспортер, 26 автомобилей и два орудия полевой артиллерии», — добавили в Минобороны РФ.