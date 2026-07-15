«Южная» группировка войск улучшила позиции в ДНР

Российская «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским военным в различных районах ДНР, противник потерял до 215 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что бои шли в районах населенных пунктов Семеновка, Николаевка, Славянск, Никаноровка, Ижевка, Краматорск и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики.
«За сутки противник потерял до 215 военнослужащих, бронетранспортер, 26 автомобилей и два орудия полевой артиллерии», — добавили в Минобороны РФ.