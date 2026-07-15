Бойцы «Запада» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Минобороны опубликовало сводку о действиях группировки «Запад». Военные заняли новые рубежи и нанесли поражение украинским подразделениям у населенных пунктов Аркадевка, Червоный Оскол, Щурово и Святогорск. В результате боев ВСУ потеряли более 220 бойцов, бронетехнику и артиллерию.