Бойцы «Запада» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение украинским военным в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял свыше 220 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны.
«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Аркадевка, Червоный Оскол Харьковской области, а также Щурово и Святогорск Донецкой Народной Республики.
«Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия», — отметили в военном ведомстве.