Подразделения «Центра» улучшили тактическое положение в зоне СВО

Российская группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским военным в различных районах ДНР, противник потерял более 325 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что боестолкновения шли в окрестностях населенных пунктов Артема, Белозерское, Рубежное, Светлое, Сергеевка и Доброполье Донецкой Народной Республики.
«Потери украинских вооруженных формирований составили более 325 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля», — уточнили в МО РФ.