Подразделения «Центра» улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения группировки «Центр» нанесли удар по украинским формированиям в ДНР. Боестолкновения шли в окрестностях Артема, Белозерского и Доброполья. По данным Минобороны, потери ВСУ составили более 325 человек, уничтожена бронетехника и автомобили.