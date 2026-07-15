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Подразделения «Центра» улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения группировки «Центр» нанесли удар по украинским формированиям в ДНР. Боестолкновения шли в окрестностях Артема, Белозерского и Доброполья. По данным Минобороны, потери ВСУ составили более 325 человек, уничтожена бронетехника и автомобили.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским военным в различных районах ДНР, противник потерял более 325 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что боестолкновения шли в окрестностях населенных пунктов Артема, Белозерское, Рубежное, Светлое, Сергеевка и Доброполье Донецкой Народной Республики.

«Потери украинских вооруженных формирований составили более 325 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля», — уточнили в МО РФ.