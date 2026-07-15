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Бойцы «Востока» продвинулись вглубь обороны противника в зоне СВО

Минобороны РФ сообщило о продвижении группировки «Восток» вглубь обороны украинских войск. Удары наносились по трем штурмовым полкам и бригаде морской пехоты ВСУ. Противник лишился свыше 465 военных, а также реактивной системы залпового огня «Бастион» и полевого орудия.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская группировка войск «Восток» продвинулась в глубину обороны противника и нанесла поражение украинским военным в различных районах Днепропетровской и Запорожской областей, противник потерял свыше 465 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Восток” продвинулись вглубь обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Гавриловка и Коломийцы Днепропетровской области, а также Барвиновка, Егоровка, Новосолошино, Никольское и Новое Поле Запорожской области.

«Противник потерял свыше 465 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня “Бастион” и орудие полевой артиллерии», — добавили в Минобороны.

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