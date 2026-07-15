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Бойцы «Днепра» нанесли поражение бригадам ВСУ в зоне СВО

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение ВСУ в районах Юрковки, Григоровки и Орехова Запорожской области. По данным Минобороны РФ, противник потерял до 60 военнослужащих, 12 автомобилей, САУ «Богдана» и три станции радиоэлектронной борьбы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская группировка войск «Днепр» нанесла поражение украинским военным в различных районах Запорожской области, противник потерял до 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что бои проходили в районах населенных пунктов Юрковка, Григоровка и Орехов Запорожской области.

«Уничтожено до 60 военнослужащих, 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка “Богдана”, безэкипажный катер и три станции радиоэлектронной борьбы», — добавили в Минобороны РФ.

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