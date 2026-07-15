Бойцы «Днепра» нанесли поражение бригадам ВСУ в зоне СВО

Российская группировка войск «Днепр» нанесла поражение украинским военным в различных районах Запорожской области, противник потерял до 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что бои проходили в районах населенных пунктов Юрковка, Григоровка и Орехов Запорожской области.
«Уничтожено до 60 военнослужащих, 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка “Богдана”, безэкипажный катер и три станции радиоэлектронной борьбы», — добавили в Минобороны РФ.