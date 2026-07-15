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Российские системы ПВО за сутки сбили 558 украинских беспилотников

Российские средства ПВО за сутки сбили 558 украинских беспилотников и перехватили восемь управляемых авиабомб. Подробности сводки Минобороны о ходе спецоперации.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 558 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также перехватили восемь управляемых авиабомб, сообщили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 558 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке российского военного ведомства.

С начала проведения спецоперации ликвидированы сотни самолетов, вертолетов, зенитных ракетных комплексов, тысячи беспилотных летательных аппаратов и единиц различной военной техники.

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