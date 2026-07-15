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ВС РФ поразили логистические центры и объекты инфраструктуры ВСУ

Российские войска нанесли удары по логистическим центрам и объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины. В Минобороны РФ сообщили о поражении мест хранения дронов дальнего действия и пунктов дислокации наемников в 153 районах. Силами Черноморского флота уничтожено четыре безэкипажных катера ВСУ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российские войска нанесли удары по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также поразили места хранения дронов и пункты дислокации наемников в 153 районах, сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что удары также были нанесены по местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.

«Силами Черноморского флота уничтожено четыре безэкипажных катера ВСУ», — добавили в Минобороны РФ.