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Танкисты получили медали «За заслуги перед Пермским краем»

Такие награды вручаются за мужество и самоотверженность.

Источник: Комсомольская правда

Бойцам танкового батальона «Уральские медведи» в зоне проведения специальной военной операции вручили высшую региональную награду — медали «За заслуги перед Пермским краем». Об том сообщили в краевом Минтербезе.

Такие награды вручаются за мужество и самоотверженность. На счету награжденных соладт несколько спасённых жизней боевых товарищей, уничтоженные опорные пункты и беспилотники противника.

Награды уже доставили на передовую и вручили их героям-военнослужащим в торжественной обстановке.

«Уральские медведи» — это именной танковый батальон, который сформирован из жителей нашего региона. Наши земляки с честью выполняют свой воинский долг, показывают стойкость, профессионализм и верность Родине.

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