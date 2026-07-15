Мирный житель пострадал во время атаки дронов на Кубани

По информации оперативного штаба, пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь на месте. Госпитализация ему не потребовалась.
Фрагменты беспилотника повредили навес и остекление частного дома. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и специальные службы.
Ранее «РГ» писала, что сотрудники СК РФ приступили к расследованию новых преступлений, совершенных военными формированиями Украины. За последние сутки эти действия привели к гибели и ранениям мирных жителей в ряде субъектов РФ, в том числе в Краснодарском крае.