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Мирный житель пострадал во время атаки дронов на Кубани

В станице Крыловской в результате падения обломков дрона пострадал один человек. Об этом сообщили в Оперштабе Кубани.

Источник: Российская газета

По информации оперативного штаба, пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь на месте. Госпитализация ему не потребовалась.

Фрагменты беспилотника повредили навес и остекление частного дома. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

Ранее «РГ» писала, что сотрудники СК РФ приступили к расследованию новых преступлений, совершенных военными формированиями Украины. За последние сутки эти действия привели к гибели и ранениям мирных жителей в ряде субъектов РФ, в том числе в Краснодарском крае.