Мирный житель пострадал во время атаки дронов на Кубани

Ранее «РГ» писала, что сотрудники СК РФ приступили к расследованию новых преступлений, совершенных военными формированиями Украины. За последние сутки эти действия привели к гибели и ранениям мирных жителей в ряде субъектов РФ, в том числе в Краснодарском крае.