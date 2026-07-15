Минобороны показало уничтожение морских дронов ВСУ «Ланцетами»

Telegram-канал «Военный осведомитель» предположил, что на видео запечатлены украинские аппараты типа Sargan-3000. По версии авторов канала, по катерам также вели стрелковый огонь, а потерявшие ход аппараты поражали сбрасываемыми боеприпасами. Кроме того, утверждается, что один из БЭКов был уничтожен рядом с гражданскими танкерами. Официально эти подробности не подтверждались.