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Минобороны показало уничтожение морских дронов ВСУ «Ланцетами»

Российские военные поразили безэкипажные катера Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря. Министерство обороны России опубликовало кадры ударов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

По данным российского военного ведомства, по морским дронам отработали расчеты барражирующих боеприпасов «Ланцет». На видео показаны попадания по нескольким катерам, после которых происходят взрывы и возгорания.

Ранее в сводке Минобороны от 15 июля сообщалось, что силы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ.

Telegram-канал «Военный осведомитель» предположил, что на видео запечатлены украинские аппараты типа Sargan-3000. По версии авторов канала, по катерам также вели стрелковый огонь, а потерявшие ход аппараты поражали сбрасываемыми боеприпасами. Кроме того, утверждается, что один из БЭКов был уничтожен рядом с гражданскими танкерами. Официально эти подробности не подтверждались.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров назвал действия Украины в Черном и Азовском морях «чистой воды терроризмом». По его словам, атаки направлены не на захват грузов, а на причинение ущерба и запугивание. Министр подчеркнул, что Москва продолжит выполнять обязательства по поставкам продовольствия африканским странам, несмотря на подобные действия.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что после саммита НАТО в Анкаре Украина активизировала атаки на гражданские суда в Черном и Азовском морях, в том числе связанные с Турцией. По оценке изданий, это создает дополнительные риски для морских перевозок и энергетической безопасности региона.

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