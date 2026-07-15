Военные РФ поразили дронами украинские сухогрузы в портах

«Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту “Южный” — сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения для ВСУ, в порту “Одесса” — два сухогруза с грузом военного назначения, находящиеся на рейде порта в ожидании разгрузки», — говорится в сообщении.