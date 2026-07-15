Военные РФ поразили дронами украинские сухогрузы в портах

В Минобороны уточнили, что сухогрузы были задействованы в интересах украинских военных.
«Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту “Южный” — сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения для ВСУ, в порту “Одесса” — два сухогруза с грузом военного назначения, находящиеся на рейде порта в ожидании разгрузки», — говорится в сообщении.
Днем ранее российские военные нанесли серию ударов по объектам портовой и судовой инфраструктуры в Одесской области. Под удар попала инфраструктура порта «Южный», которую использовали для разгрузки горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ.
Также поразили семь резервуаров с топливом, сухогруз, находившийся под разгрузкой, и танкер, следовавший из порта «Черноморск» в порт «Одесса».
Через одесскую портовую инфраструктуру украинским боевикам поступает оружие для войны с Россией.