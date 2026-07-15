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Минобороны сообщило о поражении трех сухогрузов с военными грузами

Российские войска ударными беспилотниками поразили три сухогруза с грузами военного назначения в портах Южный и Одесса. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, в порту Южный был поражен сухогруз, доставлявший грузы военного назначения для ВСУ.

Еще два сухогруза с военным грузом были поражены в порту Одесса. В момент удара суда находились на рейде в ожидании разгрузки, уточнили в Минобороны.

Ранее ведомство сообщило, что российские военные уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ в Черном море.

Ранее 15 июля Минобороны России сообщало об ударах по портовой инфраструктуре Украины. По данным ведомства, в Одессе были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ, объекты их разгрузки, а также два цеха по производству и сборке беспилотников.

Кроме в порту Черноморска под удар попали контейнеровоз и сухогруз с грузами для украинских войск. В порту Днепро-Бугский в Николаевской области были поражены еще два сухогруза во время разгрузки.

Порт Одесса является крупнейшим логистическим узлом Украины на Черном море. Он расположен в юго-западной части Одесского залива, у северо-западного побережья страны.

Порт Южный находится на берегу Малого Аджалыкского (Григорьевского) лимана примерно в 30 километрах к востоку от Одессы.

Морской торговый порт Черноморск расположен в одноименном городе Одесской области, на берегах Сухого лимана, примерно в 22 километрах к юго-западу от Одессы.