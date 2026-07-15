Минобороны сообщило о поражении трех сухогрузов с военными грузами

Ранее 15 июля Минобороны России сообщало об ударах по портовой инфраструктуре Украины. По данным ведомства, в Одессе были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ, объекты их разгрузки, а также два цеха по производству и сборке беспилотников.