Военкор Коц оценил последствия ударов по украинским портам

Российские военные последовательно наносят удары по украинской портовой инфраструктуре и судам, используемым в интересах ВСУ. Об этом военный корреспондент Александр Коц написал в своем канале в мессенджере MAX. По его оценке, такие действия направлены на ограничение морской логистики Украины.
В российском Минобороны сообщали, что в порту Южный был поражен сухогруз, доставлявший груз военного назначения, а на рейде Одессы — два сухогруза с аналогичными грузами. Ранее ведомство заявило о поражении четырех морских судов в портах Черноморск и Днепро-Бугский. По подсчетам военкора, за последнюю неделю под удары в украинских портах и на рейдах попали более 15 судов.
Военкор также связал уязвимость береговой зоны с дефицитом ракет ПВО у Украины. Он сослался на сообщения украинских источников о потере около трети мощностей по экспорту зерна через черноморские порты.
По мнению Коца, перекрытие морских маршрутов может снизить доходы украинского бюджета и осложнить поставки оружия ВСУ. В качестве дополнительного средства он предложил задействовать шесть дизель-электрических подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» Черноморского флота, каждая из которых оснащена шестью торпедными аппаратами калибра 533 мм.