Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военкор Коц оценил последствия ударов по украинским портам

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что удары по украинским портам и судам могут ограничить морскую логистику страны. По его мнению, это способно сократить экспортные доходы Киева и затруднить поставки вооружений ВСУ.

Авторы и эксперты
Василий Лейко
Автор Новости Mail

Российские военные последовательно наносят удары по украинской портовой инфраструктуре и судам, используемым в интересах ВСУ. Об этом военный корреспондент Александр Коц написал в своем канале в мессенджере MAX. По его оценке, такие действия направлены на ограничение морской логистики Украины.

В российском Минобороны сообщали, что в порту Южный был поражен сухогруз, доставлявший груз военного назначения, а на рейде Одессы — два сухогруза с аналогичными грузами. Ранее ведомство заявило о поражении четырех морских судов в портах Черноморск и Днепро-Бугский. По подсчетам военкора, за последнюю неделю под удары в украинских портах и на рейдах попали более 15 судов.

Военкор также связал уязвимость береговой зоны с дефицитом ракет ПВО у Украины. Он сослался на сообщения украинских источников о потере около трети мощностей по экспорту зерна через черноморские порты.

По мнению Коца, перекрытие морских маршрутов может снизить доходы украинского бюджета и осложнить поставки оружия ВСУ. В качестве дополнительного средства он предложил задействовать шесть дизель-электрических подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» Черноморского флота, каждая из которых оснащена шестью торпедными аппаратами калибра 533 мм.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше