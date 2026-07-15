Военкор Коц оценил последствия ударов по украинским портам

В российском Минобороны сообщали, что в порту Южный был поражен сухогруз, доставлявший груз военного назначения, а на рейде Одессы — два сухогруза с аналогичными грузами. Ранее ведомство заявило о поражении четырех морских судов в портах Черноморск и Днепро-Бугский. По подсчетам военкора, за последнюю неделю под удары в украинских портах и на рейдах попали более 15 судов.