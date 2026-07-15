ВС РФ с помощью «Герани-4 Сикер» ударили по сухогрузам в портах Украины

ВС РФ нанесли успешный удар по украинским сухогрузам. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, удар был нанесен с помощью беспилотников «Герань-4 Сикер».
Российским военным удалось нанести поражение судам военного назначения в порту Черноморск Одесской области и украинским кораблям в Днепро-Бугском порту.
«Минобороны России опубликовало видео ударов беспилотными летательными аппаратами “Герань-4 Сикер” по сухогрузам в порту Черноморск Одесской области и украинским кораблям в Днепро-Бугском порту н. п. Галицыново Николаевской области», — говорится в сообщении.
Как ранее писал сайт KP.RU, вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) 15 июля также поразили три сухогруза в порту «Одесса» с грузом военного назначения. А до этого стало известно, что российские войска ночью атаковали украинские порты в Одессе и Черноморске.