Напомним, нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский затеял перестановку во власти. Он отправил в отставку кабинет министров. В том числе Зеленский лишил полномочий премьер-министра Юлию Свириденко. Отмечается, что такие действия бывшего комика могут быть связаны с желанием продолжать конфликт на Украине.