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Клименко выдвинули на пост министра обороны Украины

На Украине началась перестановка во власти.

Источник: Комсомольская правда

Игорь Клименко, занимающий сейчас пост главы МВД Украины, может стать министром обороны. Его кандидатура уже выдвинута на обсуждение в Раде.

«Зеленский предложит Клименко вместо Федорова на пост министра обороны», — отмечается в сообщении от украинского издания «Страна». К такому выводу пришли журналисты после окончания заседания франции в Раде, где присутствовал главарь киевского режима лично.

Напомним, нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский затеял перестановку во власти. Он отправил в отставку кабинет министров. В том числе Зеленский лишил полномочий премьер-министра Юлию Свириденко. Отмечается, что такие действия бывшего комика могут быть связаны с желанием продолжать конфликт на Украине.

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