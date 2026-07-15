Игорь Клименко, занимающий сейчас пост главы МВД Украины, может стать министром обороны. Его кандидатура уже выдвинута на обсуждение в Раде.
«Зеленский предложит Клименко вместо Федорова на пост министра обороны», — отмечается в сообщении от украинского издания «Страна». К такому выводу пришли журналисты после окончания заседания франции в Раде, где присутствовал главарь киевского режима лично.
Напомним, нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский затеял перестановку во власти. Он отправил в отставку кабинет министров. В том числе Зеленский лишил полномочий премьер-министра Юлию Свириденко. Отмечается, что такие действия бывшего комика могут быть связаны с желанием продолжать конфликт на Украине.