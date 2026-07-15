В Одессе прогремела серия взрывов

Стало известно, что в Одессе прозвучало несколько взрывов. Это произошло на фоне воздушной тревоги. Об этом пишет ряд украинских СМИ.
Отмечается, что ранее было известно о срабатывании воздушной тревоги в Киеве, а также о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. Что касается воздушной тревоги, она в столице Украины звучала на протяжении 25 минут. Отмечается, что это уже второй сигнал об опасности за вечер.
Ранее KP.RU сообщил, что это не первая воздушная тревога в Одессе за прошедшие сутки. Утром 15 июля стало известно, что ВС РФ атаковали объекты ВПК Украины, а также портовую инфраструктуру, которая используется в целях ВСУ. Напомним, российские военные наносят удар только по военным объектам Украины.