ПВО уничтожила 155 украинских беспилотников

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 155 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Азовского моря за 13 часов, сообщило Минобороны России.
«В течение дня в период с 08.00 до 21.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.
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