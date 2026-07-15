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ПВО уничтожила 155 украинских беспилотников

МО: ПВО сбила 155 дронов ВСУ над регионами России и акваторией Азовского моря.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 155 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Азовского моря за 13 часов, сообщило Минобороны России.

«В течение дня в период с 08.00 до 21.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.

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